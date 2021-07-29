Задержанные наркодилеры торговали запрещенными средствами по Telegram – МВД Грузии

У задержанных полиция изъяла наркотические средства в особо крупном размере - до четырех килограммов наркотического средства опиум и килограмм героина, а также 600 граммов других наркотиков

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. По обвинению в незаконном приобретении и хранении новых психоактивных веществ, а также в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере задержаны четыре человека, сообщает МВД Грузии.

Операция по задержанию прошла в Тбилиси и Дедоплисцкаро (Кахети). Возраст обвиняемых от 20 до 35 лет. Им грозит от восьми до 20 лет или бессрочное заключение.

По данным ведомства, при обыске у одного из задержанных было изъято более пяти литров нового психоактивного вещества.

Что касается еще одного обвиняемого, то он был связан с организованной группировкой наркодилеров в социальном приложении "Telegram" и участвовал в незаконном ввозе наркотиков в Грузию и их утилизации. У него были изъяты четыре пластиковые бутылки, содержащие до пяти литров нового психоактивного вещества.

При обыске автомашины еще одного обвиняемого было изъято до четырех килограммов наркотического средства опиум и килограмм героина, а также 600 граммов других наркотических средств.

В общей сложности полиция изъяла более пяти с половиной килограммов наркотиков, десять литров и 896 граммов нового психоактивного вещества.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.