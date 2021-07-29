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Учения грузинских спасателей в Боржомском ущелье

На юге Грузии проходят учения спасателей

photo : press-service of the Ministry of Internal Affairs of Georgia
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2662)
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Sputnik Грузия
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Грузинские спасатели под руководством американских инструкторов овладевают навыками действий на реке в условиях быстрого течения

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. В учениях, проводимых на реке Кура в муниципалитете Боржоми на юге Грузии (регион Самцхе-Джавахети) принимают участие общей сложности 30 спасателей, в том числе две девушки, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

Сотрудники Управления оборонного сотрудничества США (US ODC) обучают грузинских спасателей операциям в бурных горных водах. В течение двух недель американские инструкторы проведут специальный практический курс для членов спасательного отряда.

Морские волны на побережье Батуми
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В рамках тренинга спасатели пройдут обучение по подготовке специальных канатных дорог, использованию гидроциклов и спасательного оборудования при бурном течении.

Тренинг по спасательным операциям на быстрых водах завершится 5 августа. Традиционно участникам будут вручены сертификаты, говорится в сообщении.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2662)
Теги:
Учения, Спасатели, Грузия

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