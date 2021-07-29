На юге Грузии проходят учения спасателей

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. В учениях, проводимых на реке Кура в муниципалитете Боржоми на юге Грузии (регион Самцхе-Джавахети) принимают участие общей сложности 30 спасателей, в том числе две девушки, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.
Сотрудники Управления оборонного сотрудничества США (US ODC) обучают грузинских спасателей операциям в бурных горных водах. В течение двух недель американские инструкторы проведут специальный практический курс для членов спасательного отряда.
В рамках тренинга спасатели пройдут обучение по подготовке специальных канатных дорог, использованию гидроциклов и спасательного оборудования при бурном течении.
Тренинг по спасательным операциям на быстрых водах завершится 5 августа. Традиционно участникам будут вручены сертификаты, говорится в сообщении.
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