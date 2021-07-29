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Опустевший зал ожидания тбилисского аэропорта после отмены ряда рейсов. Власти Грузии принимают меры против коронавируса

Эвакуация в Тбилисском аэропорту: обнаружен подозрительный предмет

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2663)
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На территории Тбилисского аэропорта была обнаружена брошенная сумка и осуществлена эвакуация находящихся в аэропорту людей

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Из-за брошенной сумки в Тбилисском аэропорту понадобилась эвакуация здания, сообщает МВД Грузии.

По данным ведомства, на территории Тбилисского аэропорта была обнаружена брошенная сумка и, исходя из мер безопасности, была осуществлена эвакуация находящихся в аэропорту людей.

На месте работали саперы. После осмотра подозрительных предметов не было обнаружено, и аэропорт продолжает работу в обычном режиме

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Темы:
Происшествия в Грузии (2663)
Теги:
Аэропорт Тбилиси, Грузия

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