Эвакуация в Тбилисском аэропорту: обнаружен подозрительный предмет

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На территории Тбилисского аэропорта была обнаружена брошенная сумка и осуществлена эвакуация находящихся в аэропорту людей
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Из-за брошенной сумки в Тбилисском аэропорту понадобилась эвакуация здания, сообщает МВД Грузии.
По данным ведомства, на территории Тбилисского аэропорта была обнаружена брошенная сумка и, исходя из мер безопасности, была осуществлена эвакуация находящихся в аэропорту людей.
На месте работали саперы. После осмотра подозрительных предметов не было обнаружено, и аэропорт продолжает работу в обычном режиме
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