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Аресты и задержания. Полиция задерживает участников акции протеста за неподчинение

Беспорядки в Тбилиси: за нападение на оператора задержаны еще два человека

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1554)
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Двоим новых фигурантам дела о беспорядках 5 июня инкриминируется три статьи Уголовного кодекса Грузии

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Еще двое молодых мужчин в возрасте 30 и 32 лет задержаны за участие в актах насилия в отношении журналистов 5 июля в Тбилиси, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии.

По данным следствия, 5 июля во время акции противников ЛГБТ-сообщества на проспекте Руставели задержанные нанесли физическое и словесное оскорбление оператору телеканала "Формула" во время исполнения им служебных обязанностей. Случай произошел в саду "9 апреля" у храма Кашвети.

Фасад здания прокуратуры Грузии
© Sputnik / Levan Avlabreli
Задержанному по делу об избиении оператора TV Pirveli предъявлено обвинение

Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК Грузии: "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности, совершенное с угрозой насилия" (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до двух лет), "Преследование, совершенное с применение насилия" (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет) и "Участие в групповом насилии" (наказывается лишением свободы от четырех до шести лет).

Следственные мероприятия по выявлению и задержанию других лиц, причастных к преступлению, продолжаются, отмечают в МВД.

К этому времени идентифицирован и задержан 31 человек, участвовавший в беспорядках 5 июля.

Во время акции против ЛГБТ в Тбилиси пострадали 53 журналиста, оператора и фоторепортера, а оператор телекомпании "ТВ Пирвели" Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после избиения. Он получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

По версии МВД Грузии, которое обнародовало результаты химической экспертизы, Лексо Лашкарава скончался от передозировки наркотическими веществами.

По заключению химической экспертизы, образцы, взятые из тела Лексо Лашкарава, содержали наркотики – морфин, кодеин, тетрагидроканнабинол, габапентин и моноацетин морфин.

Смерть Лашкарава вызвала общественный резонанс. Журналисты оппозиционных телеканалов вышли на акцию протеста и потребовали отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Они утверждают, что Лашкарава скончался от полученных во время беспорядков травм.

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Темы:
Преступность в Грузии (1554)
Теги:
МВД Грузии, Журналисты, преступность, Грузия

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