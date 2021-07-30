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Патрульная полиция

Азербайджанский блогер скончался в Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Sputnik Грузия
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Следователи пытаются выяснить, что стало причиной смерти блогера в грузинской столице

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Азербайджанский блогер Хусейн Бакиханов обнаружен мертвым у здания одной из гостиниц в центре Тбилиси, сообщает телеканал Imedi.

МВД Грузии расследует этот факт как доведение до самоубийства.

На данный момент известно, что в Грузии Бакиханов обратился за предоставлением убежища.

По словам адвоката гостиницы Кахи Церетели, уже все свидетели по делу опрошены. Гостиница также предоставила расследованию видеоматериалы.

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