На западе Грузии столкнулись два трейлера: погиб дальнобойщик

Столкновение было настолько сильным, что один из трейлеров перевернулся

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Один человек погиб в результате столкновения двух трейлеров на объездной дороге в черноморском городе Кобулети (Аджарская АР), сообщает Первый канал.

По данным телеканала, столкновение было настолько сильным, что один из трейлеров перевернулся. Врачам удалось спасти только одного водителя, его состояние оценивается как тяжелое.

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушения правил движения транспорта либо его эксплуатации, повлекшее смерть человека".

Точную причину аварии установит следствие.

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