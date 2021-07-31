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Учения грузинских спасателей в Боржомском ущелье

Грузинские спасатели помогли упавшему со стометрового склона в реку туристу

photo : press-service of the Ministry of Internal Affairs of Georgia
Происшествия
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Спасательная команда вывезла пострадавшего туриста из ущелья, сейчас его здоровью ничего не угрожает

ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Спасатели оказали помощь пострадавшему туристу, который упал с более чем стометрового склона в реку.

Группа из 15 иностранных туристов ехала из Степананцминда (село Джута) до озера Абуделаури, когда один из туристов упал со склона в реку. Остальные обратились за помощью к спасательной команде.

Учения грузинских спасателей в Боржомском ущелье
photo : press-service of the Ministry of Internal Affairs of Georgia
На юге Грузии проходят учения спасателей

"Как только сообщение было получено, пожарные-спасатели управления чрезвычайными ситуациями выехали в указанное место. По словам прибывшей на место бригады реагирования, турист скатился со склона с высоты около 120 метров и получил различные травмы", - говорится в сообщении Службы управления чрезвычайными ситуациями.

Спасательная команда вывезла пострадавшего туриста из ущелья и доставила на носилках примерно 5 километров к трассе, откуда скорая помощь доставила его в медицинское учреждение.

Сейчас здоровью туриста ничего не угрожает.

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