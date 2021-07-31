В Тбилиси ищут пропавшую гражданку Австралии

Полиция вела поиски всю ночь, в результате неподалеку от места последнего нахождения пропавшей был обнаружен ее телефон

ТБИЛИСИ, 31 июл – Sputnik. В Тбилиси ведутся активные поиски гражданку Австралии Шанай Брукс, которая пропала накануне вечером, сообщает Первый канал.

По предварительным данным, женщину последний раз видели в 15:33, когда она выходила из дома. Через час она связалась с подругой и сказала, что находится на горе Мтацминда. Во время разговора по телефону, по словам подруги, на Брукс было совершено нападение, она просила помощи.

Полиция, которая расследует дело о пропаже туристки по статье "незаконное лишение свободы" вела поиски всю ночь. В результате неподалеку от Мтацминдского парка был обнаружен телефон пропавшей.

Женщина приехала в Грузию полгода назад как учительница английского языка.

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