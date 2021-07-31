Ушла и не вернулась: к поискам гражданки Австралии подключились кинологи и спасатели

Также по соцсетям собираются волонтерские группы, и в них принимают участие как иностранцы, так и граждане Грузии

ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Кинологи с собаками и более 100 пожарных-спасателей подключились к поискам гражданки Австралии Шанай Брук, которая пропала накануне вечером в окрестностях Тбилиси, сообщает телеканал Formula.

Гражданку Австралии, которая работает педагогом в Батуми и приехала отдыхать в Тбилиси, в последний раз видели накануне, в половине четвертого дня, когда она отправилась на прогулку на гору Мтацминда.

Как рассказывают друзья пропавшей, она занималась спортом и часто ходила гулять в окрестностях горы.

Спустя некоторое время девушка позвонила своей подруге в США и во время разговора подруга услышала, как Брук кричит: "Уберите от меня свои руки!" После звонок отключился. Подруга позвонила общим знакомым Брук в Тбилиси и подняла тревогу.

Полицейские развернули поисковую операцию с ночи. Помогают им и волонтеры, которые также прочесывают окрестности. Волонтерские группы собираются по соцсетям, и в них принимают участие как иностранцы, так и граждане Грузии.

Неизвестным остается место нахождения телефона девушки. По одной версии, полиция уже нашла телефон, по другой – телефон не найден, но находится в cети.

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