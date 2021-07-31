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Руставская тюрьма

Убийство в Руставской тюрьме: за дело взялась Госинспектор

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210731/252474077/Ubiystvo-v-Rustavskoy-tyurme-za-delo-vzyalas-Gosinspektor.html

Следователи службы уже осмотрели место происшествия, назначили экспертизу тела погибшего и опросили свидетелей

ТБИЛИСИ, 31 июл – Sputnik. Следственная служба Госинспектора Грузии расследует убийство заключенного в драке в Руставской тюрьме №17, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным службы, инцидент произошел 26 июля, когда между несколькими заключенными началась драка. В результате один из них был убит.

Следователи службы уже осмотрели место происшествия, назначили экспертизу тела погибшего и опросили свидетелей.

Уголовное дело ведется сразу по трем статьям УК Грузии – "Умышленное убийство", "Нанесение тяжкого вреда здоровью" и "Нарушение правил сотрудниками специальной пенитенциарной службы, повлекшее смерть человека".

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