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Поисковая операция на горе Мтацминда

Пропавшую гражданку Австралии нашли мертвой

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210731/252475096/Propavshuyu-grazhdanku-Avstralii-nashli-mertvoy.html

Тело девушки нашли в ущелье под колесом обозрения. Оно было прикрыто ветками и листьями

ТБИЛИСИ, 31 июл – Sputnik. Спустя сутки поисков пропавшую гражданку Австралии обнаружили мертвой, сообщает телеканал Rustavi 2.

По одной из версий, девушку убили. Тело девушки нашли в ущелье под колесом обозрения. Оно было прикрыто ветками и листьями.

Гражданку Австралии, которая работала педагогом в Батуми и приехала отдыхать в Тбилиси, в последний раз видели накануне, в половине четвертого дня, когда она отправилась на прогулку на гору Мтацминда.

Как рассказывают друзья пропавшей, она занималась спортом и часто ходила гулять в окрестностях горы.

Спустя некоторое время девушка позвонила своей подруге в США и во время разговора подруга услышала, как Брук кричит: "Уберите от меня свои руки!" После звонок отключился. Подруга позвонила общим знакомым Брук в Тбилиси и подняла тревогу.

Ее искали как полицейские, так и волонтеры.

МВД Грузии подтвердило, что обнаружено тело гражданки Австралии, однако других деталей не сообщило.

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Теги:
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