В Тбилиси автомобиль сбил ребенка

Происшествия
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По данным средств массовой информации, ребенка доставили в клинику, где ему проводят обследование
ТБИЛИСИ, 31 июл – Sputnik. В Тбилиси на Университетской улице автомобиль сбил ребенка, едущего на велосипеде, сообщает "Мтавари архи".
По данным телеканала, ребенка доставили в клинику, где ему проводят обследование.
Дело расследует МВД Грузии. Полицейские выясняют детали происшествия.
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