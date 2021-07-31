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В Тбилиси автомобиль сбил ребенка

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Mtavari Arkhi – Главный канал грузинское онлайн ТВ (24)
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По данным средств массовой информации, ребенка доставили в клинику, где ему проводят обследование

ТБИЛИСИ, 31 июл – Sputnik. В Тбилиси на Университетской улице автомобиль сбил ребенка, едущего на велосипеде, сообщает "Мтавари архи".

По данным телеканала, ребенка доставили в клинику, где ему проводят обследование.

Дело расследует МВД Грузии. Полицейские выясняют детали происшествия.

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Темы:
Mtavari Arkhi – Главный канал грузинское онлайн ТВ (24)
Теги:
Грузия

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