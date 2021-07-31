В Тбилиси автомобиль сбил ребенка

По данным средств массовой информации, ребенка доставили в клинику, где ему проводят обследование

ТБИЛИСИ, 31 июл – Sputnik. В Тбилиси на Университетской улице автомобиль сбил ребенка, едущего на велосипеде, сообщает "Мтавари архи".

По данным телеканала, ребенка доставили в клинику, где ему проводят обследование.

Дело расследует МВД Грузии. Полицейские выясняют детали происшествия.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.