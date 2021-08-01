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Вид на город Тбилиси - Мтацминда, телевышка и памятник царю Горгасали

МВД Грузии расследует гибель гражданки Австралии в Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Преступность в Грузии (1555)
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Тело девушки нашли в ущелье под колесом обозрения. Оно было прикрыто ветками и листьями

ТБИЛИСИ, 1 авг – Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии начало расследование гибели гражданки Австралии в Тбилиси по статье - "незаконное лишение свободы", говорится в заявлении ведомства.

Тело 31-летней гражданки Австралии Шанай Брук нашли на склоне горы Мтацминда в Тбилиси под колесом обозрения в воскресенье вечером. Оно было прикрыто ветками и листьями.

Поисковая операция на горе Мтацминда
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Пропавшую в Грузии гражданку Австралии нашли мертвой

Как рассказывают друзья пропавшей, она занималась спортом и часто ходила гулять в окрестностях горы.

Брук работала педагогом в Батуми и приехала отдыхать в Тбилиси. В последний раз ее видели в субботу, в половине четвертого дня, когда она отправилась на прогулку на гору Мтацминда. Перед гибелью девушка связывалась со своей подругой в США. Во время разговора собеседница услышала, как Брук кричит: "Уберите от меня свои руки!" После звонок отключился. Подруга позвонила общим знакомым Брук в Тбилиси и подняла тревогу.

По данным ведомства, тело мертвой женщины было найдено в результате нескольких часов интенсивных поисков. К поиску были привлечены сотрудники криминальной полиции, спасатели, сотрудники Департамента особых задач, кинологическая служба судебно-медицинской экспертизы.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Тбилиси ищут пропавшую гражданку Австралии

Как сообщают в ведомстве, проводятся все необходимые экспертизы.

Статья УК Грузии "незаконное лишение свободы" предусматривает лишение свободы на срок от двух-четырех лет.

После опубликования результатов экспертизы дело о гибели гражданки Австралии могут переквалифицировать на более тяжелую статью.

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Темы:
Преступность в Грузии (1555)

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