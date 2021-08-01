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Поисковые работы на горе Мтацминда - полицейские машины

"Умышленное убийство" - МВД переквалифицировало дело о гибели гражданки Австралии

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1556)
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https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210801/252478093/Umyshlennoe-ubiystvo---MVD-perekvalifitsirovalo-delo-o-gibeli-grazhdanki-Avstralii.html

Преступление предусматривает наказание от семи до пятнадцати лет тюрьмы. Активно ведутся оперативно-розыскные действия по поимке виновного

ТБИЛИСИ, 1 авг – Sputnik. МВД Грузии переквалифицировало статью о гибели 31-летней гражданки Австралии Шанай Брук на "умышленное убийство", сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, преступление предусматривает наказание от семи до пятнадцати лет тюрьмы. Активно ведутся оперативно-розыскные и следственные действия по поимке виновного.

Поисковая операция на горе Мтацминда
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Пропавшую в Грузии гражданку Австралии нашли мертвой

Изначально министерство внутренних дел начало расследование по статье "незаконное лишение свободы".

Тело 31-летней гражданки Австралии Шанай Брук нашли на склоне горы Мтацминда в Тбилиси под колесом обозрения в воскресенье вечером. Оно было прикрыто ветками и листьями.

Как рассказывают друзья пропавшей, она занималась спортом и часто ходила гулять в окрестностях горы.

Брук работала педагогом в Батуми и приехала отдыхать в Тбилиси. В последний раз ее видели в днем субботу, когда она отправилась на прогулку на гору Мтацминда. Перед гибелью девушка связывалась со своей подругой в США. Во время разговора собеседница услышала, как Брук кричит: "Уберите от меня свои руки!" После звонок отключился. Подруга позвонила общим знакомым Брук в Тбилиси и подняла тревогу.

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Темы:
Преступность в Грузии (1556)
Теги:
Грузия, МВД Грузии, преступность

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