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Скорая помощь 112 едет по пустынной улице в столице Грузии

Несчастный случай на востоке Грузии - механик скончался при ремонте машины

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2664)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210801/252479055/Neschastnyy-sluchay-na-vostoke-Gruzii---mekhanik-skonchalsya-pri-remonte-mashiny.html

Автомеханик находился под машиной в тот момент, когда металлическая конструкция вышла из строя и машина придавила его своей тяжестью

ТБИЛИСИ, 1 авг – Sputnik. Молодой мужчина погиб в результате несчастного случая в селе Ахалшени Гурджаанского муниципалитета Кахети, сообщили Sputnik Грузия в МВД страны.

Скорая помощь 112 едет по вызову
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По данным ведомства, расследование случившегося ведется по статье УК Грузии "причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

По данным СМИ, автомеханик находился под машиной в тот момент, когда металлическая конструкция вышла из строя и машина придавила его своей тяжестью.

Бригада скорой помощи доставила мужчину в клинику "Джео Госпиталс", но полученные травмы были несовместимы с жизнью и пациента не удалось спасти.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2664)

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