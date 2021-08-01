Несчастный случай на востоке Грузии - механик скончался при ремонте машины

Автомеханик находился под машиной в тот момент, когда металлическая конструкция вышла из строя и машина придавила его своей тяжестью

ТБИЛИСИ, 1 авг – Sputnik. Молодой мужчина погиб в результате несчастного случая в селе Ахалшени Гурджаанского муниципалитета Кахети, сообщили Sputnik Грузия в МВД страны.

По данным ведомства, расследование случившегося ведется по статье УК Грузии "причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

По данным СМИ, автомеханик находился под машиной в тот момент, когда металлическая конструкция вышла из строя и машина придавила его своей тяжестью.

Бригада скорой помощи доставила мужчину в клинику "Джео Госпиталс", но полученные травмы были несовместимы с жизнью и пациента не удалось спасти.

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