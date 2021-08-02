Пошел собирать фундук и не вернулся – на западе Грузии ищут пропавшего мужчину

К поискам 40-летнего мужчины подключилась полиция, следствие ведется по статье – незаконное лишение свободы

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Поиски мужчины, который пошел собирать фундук и пропал, ведутся в муниципалитете Абаша (Самегрело - Земо Сванети), сообщает телекомпания Rustavi 2.

Ахмеду Бускандзе около сорока лет. Он вместе с односельчанами приехал в Абаша из соседнего Хобского района собирать фундук. В какой-то момент он отстал от остальных и пропал.

Найти его самого пока не удалось, но полиция нашла его мобильный телефон.

Следствие ведется по статье – незаконное лишение свободы.

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