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Полицейская машина едет по дороге в Местиа Сванетия

Пошел собирать фундук и не вернулся – на западе Грузии ищут пропавшего мужчину

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2665)
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К поискам 40-летнего мужчины подключилась полиция, следствие ведется по статье – незаконное лишение свободы

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Поиски мужчины, который пошел собирать фундук и пропал, ведутся в муниципалитете Абаша (Самегрело - Земо Сванети), сообщает телекомпания Rustavi 2.

Ахмеду Бускандзе около сорока лет. Он вместе с односельчанами приехал в Абаша из соседнего Хобского района собирать фундук. В какой-то момент он отстал от остальных и пропал.

Найти его самого пока не удалось, но полиция нашла его мобильный телефон.

Следствие ведется по статье – незаконное лишение свободы.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2665)
Теги:
Грузия, происшествия, Самегрело

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