Пошел собирать фундук и не вернулся – на западе Грузии ищут пропавшего мужчину

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Поиски мужчины, который пошел собирать фундук и пропал, ведутся в муниципалитете Абаша (Самегрело - Земо Сванети), сообщает телекомпания Rustavi 2.
Ахмеду Бускандзе около сорока лет. Он вместе с односельчанами приехал в Абаша из соседнего Хобского района собирать фундук. В какой-то момент он отстал от остальных и пропал.
Найти его самого пока не удалось, но полиция нашла его мобильный телефон.
Следствие ведется по статье – незаконное лишение свободы.
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