В Мцхета раскрыт факт незаконного присвоения государственных земель

Обвиняемый путем подделки документов и различных махинаций сумел присвоить земельные участки общей площадью 28 800 кв. м, рыночная стоимость которых составляет почти три миллиона лари

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Следственная служба Министерства финансов Грузии задержала жителя Мцхетского муниципалитета по обвинению в хищении государственного имущества в крупном размере путем изготовления и использования поддельных документов, информацию распространяет пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что обвиняемый, используя поддельные документы, обманным путем зарегистрировал шесть государственных земельных участков в муниципалитете Мцхета общей площадью 28 800 кв. м с целью обустройства приусадебного хозяйства. Согласно заключению экспертизы рыночная стоимость незаконно приобретенной земли составляет 2 919 977 лари (более 945 тысяч долларов).

Следствие ведется по статьям Уголовного кодекса Грузии – "Мошенничество" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков".

Обвиняемому грозит от шести до девяти лет тюрьмы.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные действия по выявлению других лиц, причастных к преступлению.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.