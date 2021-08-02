В Мцхета раскрыт факт незаконного присвоения государственных земель

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Следственная служба Министерства финансов Грузии задержала жителя Мцхетского муниципалитета по обвинению в хищении государственного имущества в крупном размере путем изготовления и использования поддельных документов, информацию распространяет пресс-служба ведомства.
Следствие установило, что обвиняемый, используя поддельные документы, обманным путем зарегистрировал шесть государственных земельных участков в муниципалитете Мцхета общей площадью 28 800 кв. м с целью обустройства приусадебного хозяйства. Согласно заключению экспертизы рыночная стоимость незаконно приобретенной земли составляет 2 919 977 лари (более 945 тысяч долларов).
Следствие ведется по статьям Уголовного кодекса Грузии – "Мошенничество" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков".
Обвиняемому грозит от шести до девяти лет тюрьмы.
В настоящее время проводятся соответствующие следственные действия по выявлению других лиц, причастных к преступлению.
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