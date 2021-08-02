15:52 02 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7174
  • 100 RUB4.2829
  • USD3.1244
Поиск
Криминальная полиция на месте расследования преступления

Полиция составила фоторобот предполагаемого убийцы гражданки Австралии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1558)
145 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/02/252485612.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210802/252485455/Politsiya-sostavila-fotorobot-predpolagaemogo-ubiytsy-grazhdanki-Avstralii.html

МВД Грузии продолжает следственные мероприятия по делу убийства австралийки, активно опрашиваются ее соседи, знакомые и коллеги

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Полиция продолжает поиски предполагаемого убийцы гражданки Австралии Шанай Брук.

Полицейские составили фоторобот, по которому должны идентифицировать предполагаемого преступника.

Дополнительные детали расследования не сообщаются.

Поисковые работы на горе Мтацминда - полицейские машины
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
МВД Грузии расследует гибель гражданки Австралии в Тбилиси

Опросы друзей и коллег погибшей продолжались всю ночь. Полицейские также опросили соседей Брук.

МВД Грузии переквалифицировало дело гражданки Австралии Шанай Брук с "незаконного лишения свободы" в "умышленное убийство". Преступление предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Тело 31-летней австралийки нашли на склоне горы Мтацминда в Тбилиси. Оно было прикрыто ветками и листьями.

Как рассказывают друзья пропавшей, она занималась спортом и часто ходила гулять на Мтацминда.

Брук работала педагогом английского языка в Батуми и приехала отдыхать в Тбилиси. В последний раз ее видели днем в субботу, когда она отправилась на прогулку. Перед гибелью девушка связывалась со своей подругой в США. Во время разговора собеседница услышала, как Брук кричит: "Уберите от меня свои руки!" После этого связь с ней прервалась. Подруга позвонила общим знакомым Брук в Тбилиси и подняла тревогу.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Преступность в Грузии (1558)
Теги:
Грузия, Убийство, Австралия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Вратарь Португалии Густаво Капдевиль и Лукас Пеллас из Швеции во время гандбольного матча на Олимпийских играх в Токио
Забавная Олимпиада: курьезы Игр в Токио – фото
Азербайджан направил своих пожарных через Грузию в Турцию - видео
Азербайджан направил своих пожарных через Грузию в Турцию - видео
Цена олимпийского золота в Грузии и странах бывшего СССР
Цена олимпийского золота в Грузии и странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться