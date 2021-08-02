Полиция составила фоторобот предполагаемого убийцы гражданки Австралии

МВД Грузии продолжает следственные мероприятия по делу убийства австралийки, активно опрашиваются ее соседи, знакомые и коллеги

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Полиция продолжает поиски предполагаемого убийцы гражданки Австралии Шанай Брук.

Полицейские составили фоторобот, по которому должны идентифицировать предполагаемого преступника.

Дополнительные детали расследования не сообщаются.

Опросы друзей и коллег погибшей продолжались всю ночь. Полицейские также опросили соседей Брук.

МВД Грузии переквалифицировало дело гражданки Австралии Шанай Брук с "незаконного лишения свободы" в "умышленное убийство". Преступление предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Тело 31-летней австралийки нашли на склоне горы Мтацминда в Тбилиси. Оно было прикрыто ветками и листьями.

Как рассказывают друзья пропавшей, она занималась спортом и часто ходила гулять на Мтацминда.

Брук работала педагогом английского языка в Батуми и приехала отдыхать в Тбилиси. В последний раз ее видели днем в субботу, когда она отправилась на прогулку. Перед гибелью девушка связывалась со своей подругой в США. Во время разговора собеседница услышала, как Брук кричит: "Уберите от меня свои руки!" После этого связь с ней прервалась. Подруга позвонила общим знакомым Брук в Тбилиси и подняла тревогу.

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