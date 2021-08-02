17:33 02 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7174
  • 100 RUB4.2829
  • USD3.1244
Поиск
Полиция в селе Абаша, Западная Грузия

Мужчина, которого искали два дня в Западной Грузии, нашелся

© Sputnik / STRINGER
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Происшествия в Грузии (2667)
12310
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/02/252486151.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210802/252485791/Muzhchina-kotorogo-iskali-dva-dnya-v-Zapadnoy-Gruzii-nashelsya-.html

Мужчина заявил о себе и сообщил родным что жив и здоров после того, как из СМИ узнал о своем исчезновении и поисковых работах

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Молодой мужчина, которого правоохранители и родные искали два дня в Абашском районе, нашли у друзей знакомых в Сенаки (Самегрело-Земо Сванети) в нетрезвом состоянии, сообщает телекомпания Rustavi-2.

40-летний Ахмед Бускандзе вместе с односельчанами из Хоби отправился собирать фундук в Абаша, однако вскоре бесследно исчез, никому ничего не сказав. В ходе поисков был найден только его мобильный телефон.

Поисковые работы велись как в селе Марани, где проходил сбор фундука, так и близлежащем озере, которое проверяли водолазы.

Мужчина связался с родными и сообщил им, что жив и здоров только после того, как СМИ начали писать о его исчезновении.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

 

Темы:
Происшествия в Грузии (2667)
Теги:
Грузия, Самегрело, происшествия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Вратарь Португалии Густаво Капдевиль и Лукас Пеллас из Швеции во время гандбольного матча на Олимпийских играх в Токио
Забавная Олимпиада: курьезы Игр в Токио – фото
Азербайджан направил своих пожарных через Грузию в Турцию - видео
Азербайджан направил своих пожарных через Грузию в Турцию - видео
Цена олимпийского золота в Грузии и странах бывшего СССР
Цена олимпийского золота в Грузии и странах бывшего СССР
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться