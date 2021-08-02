Мужчина, которого искали два дня в Западной Грузии, нашелся

Мужчина заявил о себе и сообщил родным что жив и здоров после того, как из СМИ узнал о своем исчезновении и поисковых работах

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Молодой мужчина, которого правоохранители и родные искали два дня в Абашском районе, нашли у друзей знакомых в Сенаки (Самегрело-Земо Сванети) в нетрезвом состоянии, сообщает телекомпания Rustavi-2.

40-летний Ахмед Бускандзе вместе с односельчанами из Хоби отправился собирать фундук в Абаша, однако вскоре бесследно исчез, никому ничего не сказав. В ходе поисков был найден только его мобильный телефон.

Поисковые работы велись как в селе Марани, где проходил сбор фундука, так и близлежащем озере, которое проверяли водолазы.

Мужчина связался с родными и сообщил им, что жив и здоров только после того, как СМИ начали писать о его исчезновении.

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