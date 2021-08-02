Жителю Батуми предъявлено обвинение в насилии над иностранцем

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила жителю Батуми обвинение в насилии в отношении гражданина иностранного государства, сообщает пресс-служба ведомства.
Ему грозит до года лишения свободы.
Следствие установило, что 30 июля 2021 года во время посещения ночного клуба "Сфера" на Батумском бульваре обвиняемый затеял ссору с иностранным гражданином и нанес ему побои.
При этом уже в ходе допроса обвиняемый отрицал факт насилия на почве дискриминации, а также опроверг насилие со стороны охранника ночного клуба.
Пострадавший также пояснил, что распространенная им в социальной сети информация о гомофобных и дискриминационных мотивах насилия была спровоцирована личным волнением и не соответствует действительности.
Прокуратура Грузии обратится в суд с ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в установленный законом срок.
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