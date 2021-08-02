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Здание прокуратуры Грузии

Жителю Батуми предъявлено обвинение в насилии над иностранцем

© Sputnik / Levan Avlabreli
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2667)
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Sputnik Грузия
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Инцидент произошел в одном из ночных клубов в Батуми, за хулиганские действия обвиняемому грозит до года лишения свободы

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила жителю Батуми обвинение в насилии в отношении гражданина иностранного государства, сообщает пресс-служба ведомства.

Ему грозит до года лишения свободы.

Следствие установило, что 30 июля 2021 года во время посещения ночного клуба "Сфера" на Батумском бульваре обвиняемый затеял ссору с иностранным гражданином и нанес ему побои.

При этом уже в ходе допроса обвиняемый отрицал факт насилия на почве дискриминации, а также опроверг насилие со стороны охранника ночного клуба.

Пострадавший также пояснил, что распространенная им в социальной сети информация о гомофобных и дискриминационных мотивах насилия была спровоцирована личным волнением и не соответствует действительности.

Прокуратура Грузии обратится в суд с ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в установленный законом срок.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2667)
Теги:
Грузия, Батуми, инцидент

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