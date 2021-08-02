МВД Грузии делает все возможное для скорейшего раскрытия убийства гражданки Австралии

Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури утверждает, что у следствия уже есть кое-что по делу австралийки, но воздерживается говорить о деталях, чтобы не навредить расследованию

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури выразил соболезнования семье погибшей в Грузии гражданки Австралии Шанай Брук и заявил, что полиция делает все возможное для скорейшего задержания преступника.

МВД Грузии переквалифицировало дело гражданки Австралии Шанай Брук с "незаконного лишения свободы" на "умышленное убийство". Преступление предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Министр внутренних дел воздержался от детальных комментариев по делу, заявив, что любое его слово может навредить следствию.

"Прежде всего, хочу выразить соболезнования ее семье и близким. Мы делаем все, что в наших силах, наши сотрудники, следователи, оперативники действительно работают 24 часа в сутки, чтобы оперативно провести расследование. У нас уже есть кое-что, но пока говорить об этом не можем", - сказал Гомелаури журналистам.

Министр также не подтвердил распространенную информацию о том, что преступником может быть иностранный гражданин. По словам Гомелаури, есть большая вероятность, что указанное лицо является гражданином Грузии.

По данным СМИ, брат Шанай Брук прибыл в Грузию, а ее родители не могут покинуть Австралию из-за карантина.

В ближайшее время следствие планирует допросить брата и присвоить ему статус потерпевшего.

Тело 31-летней австралийки нашли на склоне горы Мтацминда в Тбилиси. Оно было прикрыто ветками и листьями.

Как рассказывают друзья пропавшей, она занималась спортом и часто ходила гулять на Мтацминда.

Брук работала педагогом английского языка в Батуми и приехала отдыхать в Тбилиси. В последний раз ее видели днем в субботу, когда она отправилась на прогулку. Перед гибелью девушка связывалась со своей подругой в США. Во время разговора собеседница услышала, как Брук кричит: "Уберите от меня свои руки!" После этого связь с ней прервалась. Подруга позвонила общим знакомым Брук в Тбилиси и подняла тревогу.

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