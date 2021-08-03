Всю ночь на Куре в Тбилиси шли поиски прыгнувшего в реку мужчины

В поисковой операции участвуют около 20 спасателей и водолазов, используется эхолот и другие технические средства, но найти тело пока не удается

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Поиски человека, прыгнувшего накануне в реку Кура, длились всю ночь, но найти тело так и не удалось, сообщает телекомпания Rustavi 2.

Мужчина прыгнул в реку с Правой набережной, недалеко от моста Галактиона.

На месте работали около 20 спасателей, в поисковых работах были включены водолазы, были мобилизованы бригады скорой медицинской помощи и экипажи патрульной полиции.

Территория ограждена желтой лентой.

С утра спасательная операция возобновилась.

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