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СМИ: полиция сумела идентифицировать убийцу Шанай Брук

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Преступность в Грузии (1560)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210803/252491034/SMI-politsiya-sumela-identifitsirovat-ubiytsu-Shanay-Bruk.html

Итак, к этому времени следствие располагает фотороботом предполагаемого убийцы и его ДНК, остается найти самого

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Предполагаемый убийца 31-летней австралийки Шанай Брук идентифицирован полицией, его поиски ведутся в масштабах всей страны, сообщает телеканал "Имеди".

Тело молодой женщины нашли на склоне горы Мтацминда в Тбилиси. Оно было прикрыто ветками и листьями. Как рассказывают друзья пропавшей, она занималась спортом и часто ходила гулять на Мтацминда.

Криминальная полиция на месте расследования преступления
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Полиция составила фоторобот предполагаемого убийцы гражданки Австралии

При экспертизе тела удалось взять несколько образцов ДНК. Предположительно, они принадлежат убийце.

Накануне поздно ночью завершился опрос друзей и соседей Брук. Они отказались делать комментарии для СМИ. Следственные действия проходят в активном режиме, но пока никаких официальных заявлений МВД Грузии не делало.

Брук работала педагогом английского языка дистанционно и некоторое время проживала в Тбилиси. В последний раз ее видели днем в субботу, когда она отправилась на прогулку. Перед гибелью девушка связывалась со своей подругой в США. Закончив разговор, подруга погибшей девушки через некоторое время вновь увидела входящий звонок от Брук. Ответив на него, она услышала в трубке крики и мольбы о том, чтобы ее оставили в покое. После этого связь с ней прервалась. Подруга позвонила общим знакомым Брук в Тбилиси и подняла тревогу.

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Темы:
Преступность в Грузии (1560)
Теги:
Грузия, Убийство, Австралия

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