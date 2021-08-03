СМИ: полиция сумела идентифицировать убийцу Шанай Брук

Итак, к этому времени следствие располагает фотороботом предполагаемого убийцы и его ДНК, остается найти самого

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Предполагаемый убийца 31-летней австралийки Шанай Брук идентифицирован полицией, его поиски ведутся в масштабах всей страны, сообщает телеканал "Имеди".

Тело молодой женщины нашли на склоне горы Мтацминда в Тбилиси. Оно было прикрыто ветками и листьями. Как рассказывают друзья пропавшей, она занималась спортом и часто ходила гулять на Мтацминда.

При экспертизе тела удалось взять несколько образцов ДНК. Предположительно, они принадлежат убийце.

Накануне поздно ночью завершился опрос друзей и соседей Брук. Они отказались делать комментарии для СМИ. Следственные действия проходят в активном режиме, но пока никаких официальных заявлений МВД Грузии не делало.

Брук работала педагогом английского языка дистанционно и некоторое время проживала в Тбилиси. В последний раз ее видели днем в субботу, когда она отправилась на прогулку. Перед гибелью девушка связывалась со своей подругой в США. Закончив разговор, подруга погибшей девушки через некоторое время вновь увидела входящий звонок от Брук. Ответив на него, она услышала в трубке крики и мольбы о том, чтобы ее оставили в покое. После этого связь с ней прервалась. Подруга позвонила общим знакомым Брук в Тбилиси и подняла тревогу.

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