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Патрульная полиция

В Кахети ищут пропавшего подростка

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2672)
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Sputnik Грузия
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К поискам в Лагодехи 14-летнего мальчика, которого не видели со вчерашнего утра, уже подключена полиция

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Второй день в Лагодехи (регион Кахети) ищут пропавшего подростка, сообщает телеканал Rustavi 2.

14-летнего Гуджу Бежуашвили в последний раз видели вчера утром, после чего он пропал.

У семьи нет версий, где может находиться мальчик. О пропаже несовершеннолетнего уже сообщили в полицию, ведется поисковая операция к которой подключены родственники Бежуашвили.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2672)
Теги:
Грузия, происшествия, Лагодехи

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