В Кахети ищут пропавшего подростка

Происшествия
Получить короткую ссылку
9902
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/13/250943291.jpg
Sputnik Грузия
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/i/logo.png
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210803/252491962/V-Kakheti-ischut-propavshego-podrostka.html
К поискам в Лагодехи 14-летнего мальчика, которого не видели со вчерашнего утра, уже подключена полиция
ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Второй день в Лагодехи (регион Кахети) ищут пропавшего подростка, сообщает телеканал Rustavi 2.
14-летнего Гуджу Бежуашвили в последний раз видели вчера утром, после чего он пропал.
У семьи нет версий, где может находиться мальчик. О пропаже несовершеннолетнего уже сообщили в полицию, ведется поисковая операция к которой подключены родственники Бежуашвили.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.