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Невеста идет босиком, держа в руках туфли и свадебный букет

До свадьбы дело не дошло – во Мцхета задержали похитителей невесты

photo : Pixabay / StockSnap
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Темы:
Преступность в Грузии (1561)
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Невест в Грузии все еще продолжают похищать, хотя Уголовный кодекс за это предусматривает наказание от двух до четырех лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Четыре человека по обвинению в похищении девушки с целью вступления в брак задержаны в одном из сел Мцхетского муниципалитета, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Возраст обвиняемых колеблется от 21 года до 40 лет.

Патрульная полиция
photo: Sputnik / Nika Lataria
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Следствием установлено, что 2 августа обвиняемые незаконно лишили свободы 20-летнюю девушку. Инцидент произошел в одном из сел Мцхетского муниципалитета.

Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное лишение свободы". Максимальное наказание за преступление составляет от двух до четырех лет лишения свободы.

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Темы:
Преступность в Грузии (1561)
Теги:
Грузия, преступность, Похищение невест

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