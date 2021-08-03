До свадьбы дело не дошло – во Мцхета задержали похитителей невесты

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Четыре человека по обвинению в похищении девушки с целью вступления в брак задержаны в одном из сел Мцхетского муниципалитета, сообщается на сайте министерства внутренних дел Грузии.
Возраст обвиняемых колеблется от 21 года до 40 лет.
Следствием установлено, что 2 августа обвиняемые незаконно лишили свободы 20-летнюю девушку. Инцидент произошел в одном из сел Мцхетского муниципалитета.
Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное лишение свободы". Максимальное наказание за преступление составляет от двух до четырех лет лишения свободы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.