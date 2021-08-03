На западе Грузии ищут похитителей невесты

Перед исчезновением девушка написала письмо о том, что согласна на брак. Но родственники в это не верят, предполагая, что ее заставили написать письмо

ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. Молодую жительницу города Зугдиди (Самегрело - Земо Сванети) похитили, предположительно, с целью вступления в брак, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.

Девушка исчезла накануне, правоохранители пытаются определить ее местонахождение.

Детали произошедшего выясняются.

Как сообщает телекомпания "Рустави 2", перед исчезновением 22-летняя девушка написала письмо родственникам о том, что согласна на брак. Но семья девушки предполагают, что ее заставили написать письмо.

Аналогичный случай произошел накануне в Мцхетском муниципалитете. По обвинению в похищении девушки были задержаны четыре человека.

В этом случае максимальное наказание за преступление составляет от двух до четырех лет лишения свободы.

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