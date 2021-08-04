Пропавший без вести подросток из Кахети вернулся домой

По словам мальчика, он был в Тбилиси и на обратном пути заблудился, поэтому так долго возвращался домой

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Нашелся 14-летний подросток из города Лагодехи (регион Кахети), который пропал без вести на прошлой неделе.

Подросток исчез четыре дня назад. Мать мальчика обратилась за помощью в полицию, после чего начались активные поиски. Расследование велось по статье "Незаконное лишение свободы".

Сегодня подросток вернулся домой на микроавтобусе в село Тамариани. По словам мальчика, он был в Тбилиси и на обратном пути заблудился, поэтому так долго возвращался домой.

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