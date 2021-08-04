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Спецтехника расчищает дорогу в направлении Тушети

Авария на самой опасной дороге Грузии – погиб человек

photo: Roads Department of Georgia / FB
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2673)
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Машина, в которой местный житель вез туриста из Германии в Тушети, сорвалась в ущелье. Водитель погиб на месте, его пассажир получил телесные повреждения

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Один человек погиб и один пострадал в автоаварии на дороге, ведущей к высокогорному региону Тушети и считающейся одной из самых опасных в Грузии, сообщает телекомпания Rustavi 2.

Авария произошла на 35 километре дороги Пшавели-Абано-Омало. Машина, в которой находились два человека, сорвалась с большой высоты. Водитель, житель Квемо Алвани, погиб на месте, а его пассажир - турист из Германии, получил телесные повреждения. Угрозы для его жизни нет.

Скорая помощь 112
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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На месте происшествия находятся правоохранители и спасательные бригады.

Живописная дорога в Тушети считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и в мире. Она бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев становится непроходимой.

Эта дорога - единственная, связывающая Телави – главный город Кахети – с высокогорным селом Омало. Ее длина 72 километра.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2673)
Теги:
Грузия, ДТП, Тушети

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