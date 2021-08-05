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Пятая женская колония в Тбилиси

Следователь Марианна Чолоян освобождена из заключения досрочно

© photo: Sputnik / Denis Aslanov
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1563)
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Следователь Чолоян была признана виновной и осуждена на три года за давление на несовершеннолетнего, что привело к трагической гибели 15-летнего Луки Сирадзе

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Старший следователь Марианна Чолоян, привлеченная к уголовной ответственности в связи с гибелью 15-летнего Луки Сирадзе, досрочно освобождена из тюрьмы, сообщает телекомпания Rustavi 2.

Старшего следователя отделения полиции Дидубе-Чугурети обвинили в принуждении несовершеннолетнего к даче показаний против себя.

Тбилисский городской суд приговорил Марианну Чолоян, расследовавшую дело 15-летнего Луки Сирадзе, к трем годам лишения свободы.

Тбилисский городской суд
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Следователь по делу погибшего подростка Луки Сирадзе приговорена к трем годам

Обвинительный приговор Чолоян был вынесен 7 сентября 2020 года.

Лука Сирадзе скончался 17 декабря 2019 года от травм, полученных после падения с девятого этажа. Он прожил несколько дней, не приходя в сознание. Основная версия – попытка самоубийства, хотя Патриархия Грузии не исключает несчастный случай.

Трагедия произошла после допроса в полиции. Лука подозревался в ночном проникновении в свою бывшую школу и росписи стен в кабинетах. После гибели мальчика следователю Чолоян было предъявлено обвинение в давлении на подростка и принуждении свидетельствовать против себя.

По данным следствия, 10 декабря Чолоян вызвала Луку Сирадзе на допрос вместе с матерью, в ходе которого игнорировала принципы Кодекса несовершеннолетних и требовала от мальчика признать вину.

После отказа, Чолоян столкнула в показаниях подростков-свидетелей. Следствие считает, что в результате дети получили психологический стресс.

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Темы:
Преступность в Грузии (1563)
Теги:
Грузия, преступность

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