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Лекарства и медикаменты

Граждане Грузии пытались ввести в страну наркотические препараты

photo : Pixabay / katicaj
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Темы:
Преступность в Грузии (1563)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210805/252511118/Grazhdane-Gruzii-pytalis-vvesti-v-stranu-narkoticheskie-preparaty.html

Наркосодержащие лекарственные препараты были спрятаны в микроавтобусе, на котором двое граждан Грузии следовали из Турции

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. На таможенном контрольно-пропускном пункте "Сарпи" на грузино-турецкой границе предотвращена попытка незаконного ввоза в страну медикаментов, содержащих наркотические вещества, сообщается на сайте Службы доходов Минифина Грузии.

При досмотре микроавтобуса, в котором находились двое граждан Грузии, таможенники обнаружили 112 капсул и 148 таблеток, а также наркотические препараты, расфасованные по специальным упаковкам.

Материалы дела переданы в соответствующие подразделения МВД Грузии для дальнейшего реагирования.

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Темы:
Преступность в Грузии (1563)
Теги:
Грузия, Сарпи, Наркотики

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