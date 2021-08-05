Граждане Грузии пытались ввести в страну наркотические препараты

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. На таможенном контрольно-пропускном пункте "Сарпи" на грузино-турецкой границе предотвращена попытка незаконного ввоза в страну медикаментов, содержащих наркотические вещества, сообщается на сайте Службы доходов Минифина Грузии.
При досмотре микроавтобуса, в котором находились двое граждан Грузии, таможенники обнаружили 112 капсул и 148 таблеток, а также наркотические препараты, расфасованные по специальным упаковкам.
Материалы дела переданы в соответствующие подразделения МВД Грузии для дальнейшего реагирования.
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