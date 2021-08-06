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Патрульная полиция

Ушли и не вернулись: в Грузии за полгода бесследно исчезли 25 человек

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2674)
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Основная часть всех пропавших без вести, учет которых МВД Грузии ведет с 1 января 1973 года по сегодняшний день – мужчины

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. В Грузии без вести пропавшими считаются 992 человека, из которых 25 пропали в период с 1 января по 30 июня 2021 года, говорится на сайте МВД Грузии.

По данным МВД, всего за полгода в Грузии пропали 64 человека, найти удалось только 39.

При этом из пропавших бесследно в период с января по июнь шесть детей и 19 взрослых. Всего же МВД Грузии разыскивает 35 несовершеннолетних, не вернувшихся домой.

Фотография из цикла Перегон (Грузия)
© photo: Sputnik / Evgenya Shabaeva
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Основная часть всех пропавших без вести, учет которых МВД Грузии ведет с 1 января 1973 года по сегодняшний день – мужчины.

Всего за период с января 1973 по июнь 2021 года пропали 6 161 человек. Найти удалось 5 169 человек, из которых 64 были обнаружены за шесть месяцев 2021 года.

Наибольшее число пропавших без вести приходится на Тбилиси и регионы Имерети и Шида Картли.

Основная часть пропавших без вести в стране граждане Грузии. В период с января по июнь пропал только один иностранец – гражданин Азербайджана, поиски которого ведутся до сих пор.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2674)

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