Внук Джабы Иоселиани сбил пешехода

По факту возбуждено уголовное дело, следствие ведется по статье нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. ДТП со смертельным исходом в Тбилиси – погиб пешеход, сообщает PrimeTime.

По распространившейся информации за рулем автомобиля сидел внук бывшего лидера "Мхедриони" Джабы Иоселиани.

Пострадавший был доставлен в клинику, однако врачам не удалось его спасти.

Следствие начато по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства повлекшее смерть человека". Наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

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