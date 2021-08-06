Ссора между односельчанами в Квемо Картли закончилась убийством

В разборке в селе Ахалкалаци Каспского муниципалитета принимали участие несколько человек, убит мужчина лет 50-ти

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Убийство произошло в селе Ахалкалаки Каспского муниципалитета (регион Квемо Картли), информацию Sputnik подтвердили в МВД Грузии.

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство". Преступление наказывается лишением свободы от семи до пятнадцати лет.

Подозреваемый в убийстве установлен, отмечают в ведомстве.

По данным СМИ, убит мужчина до 50 лет. В противостоянии принимали участие несколько человек. Инцидент произошел сегодня на рассвете.

Более детальную информацию МВД Грузии обнародует чуть позже.

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