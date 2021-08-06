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Сейсмограф в научном центре

В Квемо Картли произошло землетрясение

© photo: Sputnik
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2676)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210806/252518783/V-Kvemo-Kartli-proizoshlo-zemletryasenie.html

Подземные толчки магнитудой 3,4 были зафиксированы в районе Болниси в 24 километрах от Тбилиси на глубине пять километров

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в городе Болниси (регион Квемо Картли) в 24 километрах от Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Подземные толчки были зафиксированы в 12:55 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 5 километров.

В этом же регионе землетрясение произошло 1 августа у села Самеба.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2676)
Теги:
Грузия, Землетрясение

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