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Батумский городской суд

Деда покончившей с собой школьницы в Аджарии отправили в тюрьму на год

© Sputnik / Seyran Baroyan
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Темы:
Преступность в Грузии (1566)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210806/252520046/Deda-pokonchivshey-s-soboy-shkolnitsy-v-Adzharii-otpravili-v-tyurmu-na-god.html

Своего приговора дожидается и молодой человек, который имел связи с девочкой, не достигшей 16-летнего возраста

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Батумский городской суд приговорил деда покончившей с собой школьницы к одному году лишения свободы, сообщает телеканал Rustavi 2.

На суде обвинителю удалось доказать, что житель Кобулети угрожал своей несовершеннолетней внучке и избивал ее. В результате 14-летняя девочка-подросток покончила жизнь самоубийством 9 февраля. Ее деда задержали спустя неделю.

Арестованный в наручниках
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Деда покончившей с собой школьницы из Аджарии задержала полиция

История 14-летней девочки в феврале всколыхнула всю Грузию. Как выяснилось, 76-летний дед прознал про любовные отношения внучки с 23-летним мужчиной и постоянно третировал ее.

Ждет своего приговора за сексуальную связь с лицом, не достигшим 16 лет, и за доведение до самоубийства и молодой человек. В случае подтверждения вины ему грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет.

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Темы:
Преступность в Грузии (1566)
Теги:
Грузия, Кобулети, Доведение до самоубийства

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