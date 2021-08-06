Деда покончившей с собой школьницы в Аджарии отправили в тюрьму на год

Своего приговора дожидается и молодой человек, который имел связи с девочкой, не достигшей 16-летнего возраста

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Батумский городской суд приговорил деда покончившей с собой школьницы к одному году лишения свободы, сообщает телеканал Rustavi 2.

На суде обвинителю удалось доказать, что житель Кобулети угрожал своей несовершеннолетней внучке и избивал ее. В результате 14-летняя девочка-подросток покончила жизнь самоубийством 9 февраля. Ее деда задержали спустя неделю.

История 14-летней девочки в феврале всколыхнула всю Грузию. Как выяснилось, 76-летний дед прознал про любовные отношения внучки с 23-летним мужчиной и постоянно третировал ее.

Ждет своего приговора за сексуальную связь с лицом, не достигшим 16 лет, и за доведение до самоубийства и молодой человек. В случае подтверждения вины ему грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет.

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