Подозреваемый в убийстве в Шида Картли задержан

Преступление задержанным было совершено в состоянии алкогольного опьянения, за убийство одного человека и ранение двух ему грозит до 15 лет лишения свободы

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. По подозрению в убийстве в Шида Картли задержан 26-летний мужчина, сообщается на сайте МВД Грузии.

Следствием установлено, что 6 августа обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ранил холодным оружием троих человек.

Все трое были доставлены в больницу. Один из них скончался через несколько минут после того, как был доставлен в клинику. Нанесенное ему ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство". Преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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