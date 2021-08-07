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Крупный пожар в центре грузинской столицы. Архивное фото

За полгода на пожарах в Грузии погибли 28 человек

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2677)
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Основной причиной пожаров в Грузии специалисты называют человеческую неосторожность и амортизацию зданий

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. В период с января по июль в Грузии произошло 6,3 тысячи пожаров, которые унесли жизни 28 человек, говорится в материалах а сайте Национальной службы статистики "Сакстат".

Согласно данным ведомства, с 1 января по 30 июня на пожарах травмы получили 79 человек. Сгорело за этот период 241 здание.

Наибольшее число пожаров было зафиксировано в 2017 году. Тогда в 15,2 тысячи пожарах погибли 79 и получили травмы 244 человека.

Меньше всего пожаров было в 2002 – всего 4,3 тысячи. Однако в тот год погибли 69 и пострадали 60 человек.

Основной причиной пожаров специалисты называют человеческую неосторожность и амортизацию зданий.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2677)
Теги:
Грузия, Пожар, Статистика, Национальная служба статистики Грузии "Сакстат"

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