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Полицейские на месте преступления. Борьба с преступностью

Полиция раскрыла загадочное убийство в Боржоми

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210807/252528188/Politsiya-raskryla-zagadochnoe-ubiystvo-v-Borzhomi.html

В ночь на 6 августа в клинику Боржоми пришел мужчина с ножевым ранением, которого не удалось спасти несмотря на старания врачей

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Сотрудникам полиции удалось раскрыть убийство в городе Боржоми в регионе Самцхе-Джавахети и задержать виновного, говорится в сообщении МВД Грузии.

Патрульная полиция и эксперты - криминалисты
© Sputnik / STRINGER
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В ночь на 6 августа в клинику Боржоми пришел раненный мужчина, несмотря на старания врачей спасти его не удалось. СМИ выяснили что у погибшего богатое криминальное прошлое, и он несколько раз был судим.

Полиция незамедлительно начала расследование и задержала виновного. Следствие установило, что между задержанным и пострадавшим произошел конфликт, во время которого пострадавший несколько раз выстрелил в обвиняемого из автомата, а задержанный ранил своего противника ножом.

От ножевых ранений мужчина и скончался в клинике.

Теперь задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.

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