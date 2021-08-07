Полиция раскрыла загадочное убийство в Боржоми

В ночь на 6 августа в клинику Боржоми пришел мужчина с ножевым ранением, которого не удалось спасти несмотря на старания врачей

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Сотрудникам полиции удалось раскрыть убийство в городе Боржоми в регионе Самцхе-Джавахети и задержать виновного, говорится в сообщении МВД Грузии.

В ночь на 6 августа в клинику Боржоми пришел раненный мужчина, несмотря на старания врачей спасти его не удалось. СМИ выяснили что у погибшего богатое криминальное прошлое, и он несколько раз был судим.

Полиция незамедлительно начала расследование и задержала виновного. Следствие установило, что между задержанным и пострадавшим произошел конфликт, во время которого пострадавший несколько раз выстрелил в обвиняемого из автомата, а задержанный ранил своего противника ножом.

От ножевых ранений мужчина и скончался в клинике.

Теперь задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.