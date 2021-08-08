В Грузии растет число преступлений

ТБИЛИСИ, 8 авг - Sputnik. За полгода число преступлений, регистрируемых в Грузии, выросло на 5,47%, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
В период с 1 января по 30 июня 2021 года в Грузии было зафиксировано более 29 тысяч преступлений, из которых раскрыть удалось лишь 40%.
Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений.
|Месяц
|Количество преступлений
|Июнь
|5 501
|Май
|5 122
|Апрель
|5 350
|Март
|5 145
|Февраль
|4 915
|Январь
|4 703
Топ-5 преступлений
Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство – в период с января по июнь включительно было зарегистрировано около 8,3 тысячи подобных случаев, из которых раскрыто 32,21%.
На втором месте – семейное насилие. За пять месяцев сотрудники следственных органов зафиксировали около 2,7 тысячи подобных преступлений. Раскрыть удалось 67%.
Третье место заняли преступления, связанные с наркотиками, – 1,9 тысячи преступлений за полгода, из которых раскрыто 80,9%.
Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:
|Вид преступления
|Количество случаев
|Воровство
|8 255
|Семейное насилие
|2 771
|Наркопреступления
|1 918
|Транспортные преступления
|1 762
|Угроза
|1 660
Кроме того, по данным МВД Грузии, за период с 1 января по 30 июня в стране было зарегистрировано 38 убийств, из которых 18 с особой жестокостью, 143 случая нанесения вреда здоровью, 93 случая изнасилования, три случая взятия в заложники, восемь случаев торговли людьми, 17 случаев взяточничества и пять случаев терроризма.
Скольких наказали?
В период с 1 января по 30 июня за совершение различных преступлений к уголовной ответственности были привлечены 10 708 человек, из которых 719 отбывали условный срок. При этом 3 359 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.
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