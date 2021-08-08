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Патрульная полиция

В Грузии растет число преступлений

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Sputnik Грузия
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Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство - за шесть месяцев было зарегистрировано около 8,3 тысячи подобных случаев

ТБИЛИСИ, 8 авг - Sputnik. За полгода число преступлений, регистрируемых в Грузии, выросло на 5,47%, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. 

В период с 1 января по 30 июня 2021 года в Грузии было зафиксировано более 29 тысяч преступлений, из которых раскрыть удалось лишь 40%.

Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений.  

Месяц Количество преступлений
Июнь 5 501
Май 5 122
Апрель 5 350
Март
5 145
Февраль 4 915
Январь 4 703

Топ-5 преступлений

Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство – в период с января по июнь включительно было зарегистрировано около 8,3 тысячи подобных случаев, из которых раскрыто 32,21%.

На втором месте – семейное насилие. За пять месяцев сотрудники следственных органов зафиксировали около 2,7 тысячи подобных преступлений. Раскрыть удалось 67%.

Третье место заняли преступления, связанные с наркотиками, – 1,9 тысячи преступлений за полгода, из которых раскрыто 80,9%. 

Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:

                   Вид преступления Количество случаев
Воровство 8 255
Семейное насилие 2 771
Наркопреступления 1 918
Транспортные преступления 1 762
Угроза 1 660

Кроме того, по данным МВД Грузии, за период с 1 января по 30 июня в стране было зарегистрировано 38 убийств, из которых 18 с особой жестокостью, 143 случая нанесения вреда здоровью, 93 случая изнасилования, три случая взятия в заложники, восемь случаев торговли людьми, 17 случаев взяточничества и пять случаев терроризма.

Скольких наказали?

В период с 1 января по 30 июня за совершение  различных преступлений к уголовной ответственности были привлечены 10 708 человек, из которых 719 отбывали условный срок. При этом 3 359 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.

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