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Данные сейсмографа

Землетрясение произошло в ста километрах от Тбилиси

© photo: Sputnik / Igor Nosov
Происшествия
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Темы:
Землетрясения в Грузии (80)
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Эпицентр землетрясения магнитудой 3,0 находился на глубине десяти километров вблизи села Самеба муниципалитета Дманиси

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3 произошло у села Самеба (регион Квемо Картли) в 25 километрах от города Дманиси (104 километра от Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Тея Годоладзе – директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Подземные толчки были зафиксированы в 06:59 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 10 километров.

Предыдущее землетрясение у села Самеба произошло накануне утром.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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Темы:
Землетрясения в Грузии (80)
Теги:
Грузия, Землетрясение, Центр сейсмического мониторинга

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