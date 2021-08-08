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Задержание преступника

Обвиняемый в убийстве монах будет ждать приговора в тюрьме в Грузии

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1567)
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В МВД не сообщают о причинах конфликта, закончившегося стрельбой и поножовщиной, а СМИ называют произошедшее "криминальными разборками"

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Обвиняемый в умышленном убийстве 37-летнего мужчины в Боржоми (регион Самцхе-Джавахети) монах Антон (Маисурадзе) останется под стражей на время следствия, такое решение приняла судья Марика Читашвили на сегодняшнем процессе.

Согласно данным следствия, 6 августа у обвиняемого Антона Маисурадзе произошел конфликт с ранее судимым Леваном Намгаладзе. Последний произвел несколько выстрелов из автомата, а затем Маисурадзе нанес ему ранения холодным оружием. Намгаладзе скончался по прибытии в больницу.

Полицейские на месте преступления. Борьба с преступностью
© Sputnik / STRINGER
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Некоторые очевидцы рассказали журналистам, что в потасовке участие принимали до пяти человек. О задержании других фигурантов в МВД до сих пор не сообщали. В ведомстве не говорят и о причинах конфликта, закончившегося стрельбой и поножовщиной. СМИ называют произошедшее "криминальными разборками".

Задержанному монаху грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Как сообщает местное агентство SKnews, на сегодняшнем слушании Антон Маисурадзе рассказал, что лично доставил раненого в больницу. После того как стало известно о смерти Левана Намгаладзе, он пошел в полицию и во всем сознался.

"Из больницы я вернулся на место происшествия. Я думал, что там будут мои раненые друзья, потому что Леван Намгаладзе выпустил всю обойму. Я не увидел их там и пошел в церковь, где мне сказали, что он умер. После чего я пошел в полицию и рассказал все как было", - сказал обвиняемый.

По словам адвоката подсудимого Сосо Хитаришвили, "вооруженный до зубов" Леван Намгаладзе в день убийства прибыл к дому его подзащитного, когда тот возвращался с двумя друзьями.

Полицейская лента на месте чрезвычайного происшествия
© Sputnik / STRINGER
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"Мой клиент прибыл домой на машине в 06:00, где его встретил до зубов вооруженный мужчина - автоматом, гранатами и ножом. Он решил убить моего клиента, поэтому он подошел к машине и направил на него дуло. Затем он обошел машину и разбил заднее лобовое стекло прикладом автомата. Затем мой подзащитный вышел из машины, обошел ее и попытался нейтрализовать Левана Намгаладзе. Во время стрельбы двое человек, которые сидели в машине с Антоном Маисурадзе, покинули территорию", - заявил адвокат.

Адвокат отметил, что его клиент оборонялся и даже не помнит момента нанесения удара.

Монах попросил судью не оставлять его в предварительном заключении, так как он ухаживает за больной раком матерью и больше у нее никого нет.

Досудебное слушание по делу намечено на 29 сентября.

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Темы:
Преступность в Грузии (1567)

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