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Патрульная полиция и пешеходы в масках

Несовершеннолетний с пневматикой ограбил супермаркет на востоке Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Преступность в Грузии (1568)
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Sputnik Грузия
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По данным следствия, 16-летний подозреваемый забрал из магазина наличные деньги и сигареты, после чего скрылся с места преступления

ТБИЛИСИ, 8 авг — Sputnik. Полиция задержала 16-летнего жителя Ахмета (регион Кахети), который ворвался в филиал сети магазина "Иоли" с пневматическим оружием и угрожал убить кассира-консультанта, сообщает МВД Грузии.

Следствие начато по статье "разбой" УК Грузии. В случае признания вины, задержанному грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

По данным следствия, 16-летний подозреваемый забрал из магазина наличные деньги и сигареты, после чего скрылся с места преступления.

По информации СМИ, подросток унес до тысячи лари.

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Темы:
Преступность в Грузии (1568)

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