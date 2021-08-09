Загар любой ценой: подростки в Грузии обожглись отваром из листьев инжира

Несмотря на многочисленные предупреждения медиков, грузинские девушки идут на риск для получения заветного загара

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Двое подростков попали в ожоговый центр Тбилиси с серьезными ожогами, полученными после загара с использованием отвара из листьев инжира, сообщили врачи клиники журналистам.

Девочек 12 и 13 лет доставили в тбилисскую клинику из города Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети).

По словам врачей, у подростков довольно серьезные ожоги 20% тела.

Медики еще раз предупреждают всех граждан не использовать отвар из листьев инжира в целях получения загара.

В погоне за красивым загаром некоторые представительницы прекрасного пола выдумывают свои рецепты, например, вышеупомянутый отвар из листьев инжира или различные коктейли, содержащие пиво, кофе, соду, морковь, не задумываясь о последствиях. Их использование зачастую приводит к ожогам второй-третьей степени.

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