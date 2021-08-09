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Новое здание спасательной службы на реке Кура в столице Грузии

Тело 17-летнего подростка нашли в реке на востоке Грузии

photo: Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2678)
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В поисках принимали участия 35 пожарных-спасателей, три водолаза, был использован дрон и специальное устройство для сканирования дна "Эхолот"

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. В реке Кура спасатели после двухдневных поисковых работ нашли тело 17-летнего подростка, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

В Центр по управлению общественной безопасности "112" поступило сообщение о том, что в Гардабани (регион Квемо Картли), близ канала Греси мальчик зашел в воду, чтобы порыбачить, однако течение воды его унесло.

Спасательная операция ведет поиск на реке Кура
photo: courtesy of Miho Neiman
В Куре нашли тело молодого мужчины

Спасатели незамедлительно отправились на место происшествия. Они нашли тело молодого человека, члены семьи опознали его.

В поисковых работах принимали участие 35 пожарных-спасателей, три водолаза. Был использован дрон, плавательные средства и специальное устройство для сканирования дна "Эхолот".

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Темы:
Происшествия в Грузии (2678)
Теги:
Грузия, река Кура, Служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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