Неколько тысяч жителей Тбилиси остались без газа из-за строительной компании

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Частная строительная компания повредила принадлежащий Tbilisi Energy газопровод возле улиц Костава и Пекина, сообщает тбилисская газораспределительная компания Tbilisi Energy.
По информации компании, из-за повреждения газопровода было отключено газоснабжение около трех тысяч потребителей.
На месте мобилизованы специалисты Tbilisi Energy. Восстановление подачи газа начнется завтра, 10 августа, с 10:00 и закончится до 20:00.
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