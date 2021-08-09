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Отремонтированная улица Пекина с велодорожками, ставшая односторонней для обычного транспорта

Неколько тысяч жителей Тбилиси остались без газа из-за строительной компании

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
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Темы:
Происшествия в Грузии (2679)
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Sputnik Грузия
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Восстановление подачи газа после восстановления повреждений начнется во вторник завтра с 10:00 утра

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Частная строительная компания повредила принадлежащий Tbilisi Energy газопровод возле улиц Костава и Пекина, сообщает тбилисская газораспределительная компания Tbilisi Energy.

По информации компании, из-за повреждения газопровода было отключено газоснабжение около трех тысяч потребителей.

На месте мобилизованы специалисты Tbilisi Energy. Восстановление подачи газа начнется завтра, 10 августа, с 10:00 и закончится до 20:00.

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Темы:
Происшествия в Грузии (2679)

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