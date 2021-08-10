Мужчину в Тбилиси задержали за попытку убийства знакомой женщины

Женщину удалось спасти, обвиняемого задержали по горячим следам, ему грозит до 15 лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Грузинские полицейские задержали в прошлом судимого мужчину по обвинению в попытке умышленного убийства, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По данным следствия, обвиняемый нанес многочисленные ранения холодным оружием своей 36-летней знакомой. Все это произошло на съемной квартире пострадавшей женщины.

Обвиняемого задержали по горячим следам, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Женщина была доставлена в больницу, где ей проводится соответствующее лечение.

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