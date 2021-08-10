12:38 10 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6493
  • 100 RUB4.2270
  • USD3.1050
Поиск
Патрульная полиция и коронавирус - масочный режим

Мужчину в Тбилиси задержали за попытку убийства знакомой женщины

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Происшествия
Получить короткую ссылку
Темы:
Преступность в Грузии (1569)
33211
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1c/251857306.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/incidents/20210810/252546868/Muzhchinu-v-Tbilisi-zaderzhali-za-popytku-ubiystva-znakomoy-zhenschiny.html

Женщину удалось спасти, обвиняемого задержали по горячим следам, ему грозит до 15 лет тюрьмы

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Грузинские полицейские задержали в прошлом судимого мужчину по обвинению в попытке умышленного убийства, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

По данным следствия, обвиняемый нанес многочисленные ранения холодным оружием своей 36-летней знакомой. Все это произошло на съемной квартире пострадавшей женщины.

Обвиняемого задержали по горячим следам, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Женщина была доставлена в больницу, где ей проводится соответствующее лечение.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Темы:
Преступность в Грузии (1569)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Салют на торжественной церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио на Национальном олимпийском стадионе
Церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио - фото
Мигранты с Ближнего Востока бегут в ЕС через Беларусь
Мигранты с Ближнего Востока бегут в ЕС через Беларусь - видео
Победы Грузии на Олимпийских играх в Токио
Награды Грузии на Олимпийских играх в Токио
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться