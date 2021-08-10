В Грузии за мошенничество и отмывание денег задержан высокопоставленный чиновник

Следствию предстоит установить, сколько государственных денег в общей сложности удалось присвоить чиновнику в результате махинаций

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Начальник Агентства программ и сервисов правительства Абхазии в изгнании Ираклий Дарцмелия обвиняется в отмывании денег, мошенничестве и подделке налоговой документации, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.

Согласно материалам дела, Дарцмелия обвиняют в махинациях в программе "Посади будущее", которая предполагает софинансирование при посадке садов в Грузии.

В частности, по данным следствия, Дарцмелия в 2020 году предоставил в Агентство развития села фальшивое налоговое задание, согласно которому им якобы было перечислено 31 325 евро на польский счет компании "Медера", осуществляющей перечисление денег по программе.

На самом деле деньги Дарцмелия перечислил двумя траншами на счет своего друга под видом оплаты услуг. Тот в свою очередь отправил суму на личный счет Дарцмелия. После получения денег чиновник перевел их на свой счет в другом банке.

Кроме того, в рамках расследования было выявлено и другое преступление Дарцмелия. В частности, 29 апреля 2021 года Агентство, которым руководил Дарцмелия, объявило тендер на закупку семей пчел. Его выиграл индивидуальный предприниматель, с которым было оформлено соглашение на сумму 58,8 тысячи лари, а также акт приема-сдачи 60 пчелиных семей и 310 улей.

Позже с тем же предпринимателем агентство оформило соглашение на тренинг на 4,3 тысячи лари. При этом в обоих случаях Дарцмелия указывал вместо счета индивидуального предпринимателя свой счет, и, таким образом, по итогам двух тендеров он получил незаконно 63,1 тысячи лари.

Осуществлял махинации Дарцмелия и в рамках помощи государства на разведение голубики, присвоив часть государственных средств.

Чиновнику грозит от 9 до 12 лет лишение свободы. Прокуратура будет требовать для обвиняемого заключения под стражу.

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