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Сейсмограф в научном центре

Еще два землетрясения прозошли в Грузии

© CC BY 2.0 / Ray Bouknight / Seismograph
Происшествия
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Темы:
Землетрясения в Грузии (83)
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Sputnik Грузия
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Подземные толчки были вновь зафиксированы у села Самеба в Дманисском муниципалитете в 104 километрах от Тбилиси

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло у села Самеба (регион Квемо Картли) в 25 километрах от города Дманиси (104 километра от Тбилиси), сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Подземные толчки были зафиксированы в 01:17 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 11 километров.

Ранее, там же у села Самеба в 01:14 был зафиксирован толчок магнитудой 3,2, эпицентр был на глубине девять километров.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.

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Темы:
Землетрясения в Грузии (83)
Теги:
Грузия, Землетрясение, Центр сейсмического мониторинга

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