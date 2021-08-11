Несчастный случай на востоке Грузии: отец и сын умерли в колодце

Мужчины не смогли выбраться из колодца и задохнулись от нехватки кислорода

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Отец и сын умерли в водопроводном колодце от нехватки кислорода в селе Бакурцихе Гурджаанского района (регион Кахети), сообщает телекомпания Imedi.

По данным ТВ, 62-летний Тамаз Кумсиашвили спустился в колодец у дороги, чтобы перенаправить воду в другую часть села, но выбраться оттуда не смог.

На помощь отцу пришел сын, но потерял сознание и также не смог самостоятельно выбраться на поверхность.

Местные жители вызвали на место спасателей, однако к их прибытию пожилой мужчина был уже мертв, а его сына доставили в больницу. Однако спасти его медикам не удалось.

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