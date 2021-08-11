Жителю Тбилиси грозит 20 лет тюрьмы за попытку убийства

Прокуратура сегодня обратится в Тбилисский городской суд для избрания заключения в качестве меры пресечения для задержанного

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Прокуратура Грузии официально предъявила обвинение ранее судимому жителю Тбилиси в попытке умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью.

Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет.

Следствие установило, что 9 августа 2021 года в Тбилиси 36-летний обвиняемый с особой жестокостью нанес многочисленные ножевые ранения своей 38-летней знакомой и скрылся с места преступления. Инцидент произошел в квартире, которую снимала жертва.

В результате своевременного медицинского вмешательства женщину удалось спасти.

Обвиняемый был арестован в тот же день.

Прокуратура сегодня обратится в Тбилисский городской суд для избрания заключения в качестве меры пресечения для задержанного.

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